Benzinde 7 kuruş zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzinde 7 kuruş zam - Son Dakika Ekonomi

Benzinde 7 kuruş zam

6 saat önce

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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