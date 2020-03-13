Benzinde beklenen indirim açıklandı - Son Dakika
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Benzinde beklenen indirim açıklandı

6 saat önce

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı.

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Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,99 liradan 5,48 liraya, Ankara ve İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya gerileyecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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