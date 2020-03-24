Benzinde beklenen indirim gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzinde beklenen indirim gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

Benzinde beklenen indirim gerçekleşti

6 saat önce

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı.

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Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,18 liradan 4,96 liraya, Ankara'da 5,33 liradan 5,11 liraya, İzmir'de ise 5,35 liradan 5,13 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

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