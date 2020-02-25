Benzine 10 kuruş indirim - Son Dakika
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Benzine 10 kuruş indirim

6 saat önce

Benzine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim yapıldı.

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Benzine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,83 liradan 6,73 liraya, Ankara'da 6,98 liradan 6,88 liraya, İzmir'de ise 6,98 liradan 6,88 liraya gerileyecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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