Benzine 13 Kuruş Zam
2 saat önce
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,63 liradan 6,76 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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