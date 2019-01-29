Son Dakika Haberleri: Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

27 dakika önce

Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruşluk indirim uygulanacak.

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi, System.String[]
Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruşluk indirim uygulanacak. İndirimin ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Söz konusu indirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,15 liradan 5,98 liraya, Ankara'da 6,28 liradan 6,11 liraya ve İzmir'de 6,24 liradan 6,07 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Ayrıca, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

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