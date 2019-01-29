Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 17 kuruşluk indirim uygulanacak.

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 17 kuruşluk indirim uygulanacak. İndirimin ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçecek.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren 17 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Söz konusu indirim sonrasında benzinin litresi İstranbul'da ortalama 6,15 liradan 5,98 liraya, Ankara'da 6,28 liradan 6,11 liraya ve İzmir'de 6,24 liradan 6,07 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Ayrıca, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek. - İSTANBUL

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