Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek
1 saat önce
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak.
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul
'da 6.05 civarına gerileyerek motorinin litre fiyatıyla eşit seviyelere gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:59
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Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor
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