Son Dakika Haberleri: Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek

Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek

1 saat önce

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak.

Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek, System.String[]
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.05 civarına gerileyerek motorinin litre fiyatıyla eşit seviyelere gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:59 

İstanbul, Ekonomi
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