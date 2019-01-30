Benzine 17 Kuruş İndirim Yapıldı, Motorinden Daha Ucuz Oldu

Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul
'da benzin motorinden ucuz oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıdı.
Buna göre, Ankara
'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir
'de 6,25 liradan 6,08 liraya indi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale geldi.
Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van
'da 8, Antalya
'da 7, Diyarbakır
'da 6, Erzurum
'da 4, Mersin
'de 3, İstanbul ve Adana
'da 2, Kars
ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük oldu.
Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla oldu. Trabzon
'da ise fiyatlar eşitlendi.
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