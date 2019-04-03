Benzine 19 Kuruş Zam Yapıldı
35 dakika önce
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Benzin fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Benzinin litresi İstanbul’da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara’da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 liraya, İzmir’de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler […]The post Benzine 19 kuruş zam yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Benzinin litresi İstanbul
'da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara
'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 liraya, İzmir
'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
The post Benzine 19 kuruş zam yapıldı
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:09
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