Son Dakika Haberleri: Benzine 19 Kuruş Zam Yapıldı

Benzine 19 Kuruş Zam Yapıldı

35 dakika önce

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Benzin  fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Benzinin litresi İstanbul’da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara’da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 liraya, İzmir’de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler […]The post Benzine 19 kuruş zam yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Benzine 19 Kuruş Zam Yapıldı, System.String[]
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

Benzin  fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:09 

İzmir, Ankara, Sektörel
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