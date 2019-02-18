Son Dakika Haberleri: Benzine 27 Kuruş Zam

Benzine 27 Kuruş Zam

1 saat önce

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

Benzine 27 Kuruş Zam, System.String[]
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 27 Kuruş Zam Geldi El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benzine 27 Kuruş Zam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]