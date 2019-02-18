Son Dakika Haberleri: Benzine 27 Kuruş Zam

Benzine 27 Kuruş Zam

1 saat önce

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 27 kuruş zam yapılacak.

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Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 27 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 27 kuruş zam yapılacağı duyuruldu. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,05 liradan 6,32 liraya, 6,15 liradan 6,42 liraya, İzmir'de ise 6,10 liradan 6,37 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Ekonomi
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