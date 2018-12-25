Benzine 28 ve Motorine 29 Kuruş İndirim Yapıldı

Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen indirim daha da yüksek olacak. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş motorlu araçların depolarına indirim olarak yansıyacak. Bugünden itibaren, benzin fiyatında 28 ve motorin fiyatında da 29 kuruş indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bugün benzin fiyatında 28 ve motorin fiyatında da 29 kuruş indirim yapıldı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, motorine yapılan indirimlerin esnafların maliyetini düşürerek ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıtta yapılan indirimleri değerlendirdi.
Benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede son derece etkili olduğunu belirten Palandöken, "Ham petrolün uluslararası piyasadaki düşüşü ve doların aşağı yönlü hareketiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim talebimizi kısa zaman önce dile getirmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve bu geceden itibaren benzin ve motorinin litre fiyatındaki 28-29 kuruş indirim pompaya yansıyacak." ifadesini kullandı.
İndirim haberinin ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için sevindirici olduğuna işaret eden Palandöken, özellikle motorine yapılan indirimin esnafın maliyetini düşürerek, ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını kaydetti. Palandöken, son indirimlerle mayıstan bu yana benzine toplamda 1,16 lira, motorinde de 73 kuruş indirimin pompaya yansıtılmış olacağına dikkati çekerek, "Hem esnafımız hem de tüm vatandaşlarımız adına akaryakıt indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
The post Benzine 28 ve motorine 29 kuruş indirim yapıldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.