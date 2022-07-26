Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

26.07.2022 09:25

Benzin ve motorinde fiyat dalgalanmaları devam ediyor. Son olarak motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansırken, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ, BENZİN İSE YOLDA

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 23 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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