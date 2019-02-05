Son Dakika Haberleri: Benzine 6, Otogaza 14 Kuruş Zam Yapıldı

Benzine 6, Otogaza 14 Kuruş Zam Yapıldı

43 dakika önce

Dolardaki düşüşün ardından LPG ve benzinde Ocak ayının son haftası yaşanan indirimlerin ardından bu sefer de zam haberi geldi. Benzine 6, LPG Otogaza ise 14 kuruş olarak yapılacak fiyat artışlarının bugünden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Ocak ayının son haftasında benzine 17, LPG otogaza ise 5 kuruş olarak yansıyan indirimlerin ardından bu kez de zam haberi […]The post Benzine 6, otogaza 14 kuruş zam yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Benzine 6, Otogaza 14 Kuruş Zam Yapıldı, System.String[]
Dolardaki düşüşün ardından LPG ve benzinde Ocak ayının son haftası yaşanan indirimlerin ardından bu sefer de zam haberi geldi. Benzine 6, LPG Otogaza ise 14 kuruş olarak yapılacak fiyat artışlarının bugünden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Ocak ayının son haftasında benzine 17, LPG otogaza ise 5 kuruş olarak yansıyan indirimlerin ardından bu kez de zam haberi geldi.

Fiyat artışlarının benzinden 6 kuruş, LPG otogazda ise 14 kuruş olması bekleniyor.

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6.09 TL'ye yükselecek ve 6.05 TL litre fiyatı ile mazot yeniden benzinden ucuz hale gelecek. 14 kuruşluk fiyat artıı sonrasında İstanbul'da litresi 3,50'den satılan LPG otogaz ise 3,64 TL'ye yükselecek.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:06 

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