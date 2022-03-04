Benzin ve motorine zam - Son Dakika
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Benzin ve motorine zam

04.03.2022 17:49
Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 69 kuruş, motorinin litresine de 84 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 17,98 liradan 18,67 liraya, Ankara'da 18,08 liradan 18,77 liraya, İzmir'de ise 18,10 liradan 18,79 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 18,91 liradan 19,75 liraya, Ankara'da 19,01 liradan 19,85 liraya ve İzmir'de 19,01 liradan 19,85 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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İstanbul, Enerji, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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