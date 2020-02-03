Benzine 8 kuruş zam - Son Dakika
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Benzine 8 kuruş zam

6 saat önce

Benzine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.

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Benzine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,83 liraya, Ankara'da 6,93 liraya, İzmir'de 6,90 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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