Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi - Son Dakika

Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi

6 saat önce

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.

Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi, System.String[]

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugün açıklanan ve geceyarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda "Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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