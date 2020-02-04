Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi
50 dakika önce
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:42
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