Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir - Son Dakika
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Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir

14.06.2022 11:13

Rusya ve Ukrayna arasında devem eden savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 97 kuruşluk indirim beklenirken, indirim sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,49 liradan alıcıyla buluşacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 27,49 LİRADAN SATILACAK

11 Haziran'da gelen 2,18 liralık zam sonrası 28,46 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası İstanbul'da 27,49 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir - Son Dakika


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