Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi - Son Dakika

Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi

Son Güncelleme: 05.10.2023 09:46

Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geldi. Bugünden itibaren benzinin litresi 2 lira 10 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin fiyatı 34 lira seviyesine geriledi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez büyük bir indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 10 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika Enerji Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi - Son Dakika
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