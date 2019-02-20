Benzine Gelen 27 Kuruşluk Zammın Ardından Motorine de 20 Kuruşluk Zam
49 dakika önce
Benzin fiyatına gelen 27 kuruşluk zammın ardından bugün de motorin fiyatında litre başına 20 kuruşluk artış bekleniyor. Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra uluslararası piyasalarda ürün fiyatının yükselmesi zam baskısına yol açtı. Geçen hafta 64 dolar olan brent petrolün varili 66 doları aşarken, dolar kuru da 5.25’li seviyelerden 5.30’un üzerine çıktı. Bu […]The post Benzine gelen 27 kuruşluk zammın ardından motorine de 20 kuruşluk zam appeared first on Enerji Enstitüsü.
Benzin fiyatına gelen 27 kuruşluk zammın ardından bugün de motorin fiyatında litre başına 20 kuruşluk artış bekleniyor.
Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra uluslararası piyasalarda ürün fiyatının yükselmesi zam baskısına yol açtı.
Geçen hafta 64 dolar olan brent petrolün varili 66 doları aşarken, dolar kuru da 5.25'li seviyelerden 5.30'un üzerine çıktı.
Bu gelişmeler, benzinin ardından motorinde de zam baskısı oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:20
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