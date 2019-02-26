Son Dakika Haberleri: Benzine İndirim Geldi

Benzine İndirim Geldi

1 saat önce

Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak üzere 11 kuruş indirim geldi.

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Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak üzere 11 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 11 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Beklenen indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,49 liradan 6,38 liraya, 6,61 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,58 liradan 6,47 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

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