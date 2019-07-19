Son Dakika Haberleri: Benzine indirim geldi
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Benzine indirim geldi

21 dakika önce

Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

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Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL
İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
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