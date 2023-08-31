Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika

Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek

Son Güncelleme: 31.08.2023 12:29

Merkez'in faiz kararıyla dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa gerileyecek.

Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar gerilemeye başlamıştı. 27 lira seviyelerinden 25 liralara kadar düşen kur, daha sonra 26 lira seviyelerinde dengelenmişti. Dolardaki düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa, Ankara'da 37 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 45 kuruşa inecek.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika
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