Birçok kişinin merak konusu haline gelen ve son zamanlarda oldukça dalgalanma yaşayan yakıt fiyatlarında değişiklik olacak mı? Sorusu birçok araç sahibi tarafından sorulmaktadır. Yapılan son haberlere göre birçok vatandaş yakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki Benzine indirim mi geliyor? Mazota zam gelecek mi? Güncel benzin ve mazot fiyatları nelerdir?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Yapılan açıklamalardan sonra benzine 83 kuruş indirim bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarından ve kurdan kaynaklı oluşan dalgalanmalar sebebiyle günlerdir benzinde devam eden indirim fiyatlarına rağmen, mazota bu gece yarısından itibaren 79 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NELERDİR?

Sürekli dalgalanmakta olan yakıt fiyatları sebebiyle araç sahiplerinin en merak ettiği sorular arasında yer alan bir diğer soru ise güncel akaryakıt fiyatlarıdır. Bu gece yarısından itibaren gelecek olan indirimler ve zamlar ile birlikte İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa çıkacak, benzinin litresi ise 20 lira 33 kuruşa gerileyecek. Fakat yakıt fiyatları bilindiği üzere kentler arasında değişiklik gösterebilmektedir.