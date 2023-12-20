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Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 49 kuruş arttı.

20.12.2023 - 00:25,  Güncelleme: 00:40
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 78 dolara çıkmasıyla akaryakıta zam göründü. Bu gece yarısı itbarıyle benzinin litresi 1 lira 49 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 34, ANKARA VE İZMİR'DE 35 LİRA SEVİYESİNE GELDİ

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 33 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
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