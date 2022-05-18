Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak

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Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 1 lira 70 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ZAM SONRASI LİTRE FİYATI 24 LİRAYA DAYANACAK

Zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruşa yükselecek. Ankara'da 23 lira 96 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 98 kuruş olacak.

YILBAŞINDAN BU YANA 18. ZAM

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapıldı. Bu geceki fiyat artışı ise 18. zam olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.