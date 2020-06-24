Benzine zam - Son Dakika

Benzine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya, Ankara'da 6,45 liradan 6,57 liraya, İzmir'de ise 6,45 liradan 6,57 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Benzine zam - Son Dakika Ekonomi

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