Benzine zam - Son Dakika

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artış yapılacak.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artış yapılacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,28 liradan 6,38 liraya, Ankara'da 6,33 liradan 6,43 liraya, İzmir'de ise 6,34 liradan 6,44 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Benzine zam - Son Dakika
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