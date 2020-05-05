Benzine zam

Bu geceyarısından geçerli olacak şekilde benzine 5 kuruş zam yapıldı.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar bu geceyarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,32 liraya, Ankara'da 5,65 liraya, İzmir'de 5,47 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL