Benzine Zam Geldi
1 saat önce
Benzinin litresinde 15 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litresinde 15 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul
'da ortalama 6,38 liradan 6,53 liraya, Ankara
'da 6,50 liradan 6,65 liraya, İzmir
'de ise 6,48 liradan 6,53 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
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