Benzine Zam Geldi

Benzinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak benzinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,55 liradan 6,68 liraya, Ankara'da 6,66 liradan 6,79 liraya, İzmir'de ise 6,62 liradan 6,75 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



(Uğur Çetin/İHA)

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Benzine Zam Geliyor

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