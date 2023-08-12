Araç sahipleri dikkat! Benzine okkalı zam geliyor

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün motorinde gerçekleşen 1 lira 80 kuruşluk fiyat artışının ardından bu kez de benzine zam göründü.

BENZİNE KALLAVİ ZAM

15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor.

FİYAT 38 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 36 lira 16 kuruş, Ankara'da 36 lira 68 kuruş, İzmir'de 36 lira 79 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 38 lira 38 kuruş, Ankara'da 38 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 39 lira 5 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.