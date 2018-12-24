Son Dakika Haberleri: Benzini Biten Araca Hafriyat Kamyonu Çarptı 1 Yaralı

Benzini Biten Araca Hafriyat Kamyonu Çarptı 1 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Şile'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.

Benzini Biten Araca Hafriyat Kamyonu Çarptı 1 Yaralı, System.String[]


İstanbul Şile'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada bir kişi başından ve ayağından ağır yaralandı.

Kaza 16.20 sularında  Şile Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre benzini biten otomobil sürücüsü yolun sağına yanaşarak aracı park etti. Bu sırada Ömerli istikametine ilerleyen bir hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı anda aracın önünde bekleyen araç sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Araç ise çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Ardından tesadüfen yoldan geçen bir doktor aracından inerek yaralı adamı güvenli bir şekilde hafriyat kamyonun altından çıkardı. Bu sırada yaralı adamın kardeşi sinir krizi geçirdi. Şok geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Başından ve ayağından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - Bakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:02 Kaynak: DHA

Araç, Şile, İstanbul, 3. Sayfa
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