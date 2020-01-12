Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı - Son Dakika

Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 17.40 sıralarında Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 60 VB 708 plakalı aracı ile Osmaniye'den Adana istikametine seyir halindeyken benzini biten aracını yolun kenarına yanaştıran Mustafa Uçan, aracından indiği sırada, aynı yönde seyir halindeki Seyfettin D. yönetimindeki 33 CLT 76 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Mustafa Uçan ve araçta bulunan kız kardeşi Yasemin, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikkatsizlik yüzünden meydana geldiği ileri sürülen kazada, 1 çocuk babası 42 yaşındaki Uçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Erzin'de oturduğu Adana'da bir hastaneye tedavi olmak için kardeşi ile seyahat ettiği öğrenilen Mustafa Uçan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp'a kaldırılırken, kız kardeşi Yasemin Yalman Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından tır şoförü Seyfettin D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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