Son Dakika Haberleri: Benzini biten engellinin aracını polis otosu evine kadar çekti
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Benzini biten engellinin aracını polis otosu evine kadar çekti

38 dakika önce

Osmaniye'de benzini bitince üç tekerlekli motosikleti ile yolda kalan engelli vatandaşın imdadına polisler yetişti.

Benzini biten engellinin aracını polis otosu evine kadar çekti, System.String[]
Osmaniye'de benzini bitince üç tekerlekli motosikleti ile yolda kalan engelli vatandaşın imdadına polisler yetişti.

Osmaniye merkeze bağlı Ulaşlı Mahallesi'nde üç tekerlekli motosikletiyle evine gitmekte olan engelli vatandaşın benzini bitti. Yol kenarında benzini biten vatandaşı gören polisler, ip yardımıyla motosikleti polis aracına bağladılar. Daha sonra motosiklet polis arabasıyla engelli vatandaşın evine kadar çekildi. Bu ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE
Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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