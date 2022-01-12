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Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada - Son Dakika

Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada

12.01.2022 13:43

Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü.

Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da E-5 yan yolda gerçekleşen olayda, benzini biten bir motosikletin, başka bir motosiklet sürücüsüsün ayağıyla itildiği anlar kameraya yansıdı. Bu anları gören otomobildeki vatandaş da cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt aldı.

Motosikletlilerin benzinliğe kadar yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada
Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada
Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada
Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada

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Motosiklet, Hatay, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzini biten motosiklete ayağıyla iterek götürdü... O anlar kamerada - Son Dakika
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