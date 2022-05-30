Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada

30.05.2022 17:32
Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada

Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar.

Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti, başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi. Motosikleti kullanan gençte kendi motosikletin in üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler ölüme meydan okudu Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler ölüme meydan okudu Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement