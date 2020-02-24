Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı

13 dakika önce

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı, System.String[]

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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