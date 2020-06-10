Benzinle araç temizlerken canından oluyordu - Son Dakika

Benzinle araç temizlerken canından oluyordu

Adana'nın Kozan ilçesinde benzinle temizlik yapan oto yıkamacı otomobilde sigara içmek isteyince aracın alev alması sonucu az kalsın canından oluyordu.

Adana'nın Kozan ilçesinde benzinle temizlik yapan oto yıkamacı otomobilde sigara içmek isteyince aracın alev alması sonucu az kalsın canından oluyordu. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre olay, Aslanpaşa Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. Oto yıkamacılık yapan Murat Koştur, araçlarda bulunan lekeleri temizlemek için akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Benzin araç içerisine döküldükten sonra Murat Koştur sigara yakmak istedi. O esnada benzin alev alınca otomobili alevler sardı. Koştur kendisini dışarı atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. (Beril Solmuşgül/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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