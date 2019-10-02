Son Dakika Haberleri: Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı
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Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı

2 saat önce

Hindistan'da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı.

Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı, System.String[]
Hindistan'da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı.
Olay Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Bir izleyicinin kaydettiği görüntülerde, bir mitolojik karakteri canlandıran oyuncu Ankit Kumar'ın elindeki plastik şişedeki benzini ağzına doldurduğu ardından diğer elindeki meşaleyi üfleyerek gösteri yaptığı görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sahneye çıkan oyuncunun, aynı performansı burada da sergilediği sırada giydiği kıyafetin tutuştuğu ardından elindeki benzinin üstüne döküldüğü ve alev aldığı görülüyor. Büyük paniğin yaşandığı anlarda izleyicilerin sahneye koştuğu ve genç aktörü söndürmeye çalıştıkları görüldü.
Yerel medya, vücudunda yüzde 60 yanık oluşan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını; sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Oyuncunun izleyicilerin bulunduğu alanda gösterisi
Sahneye çıkması
Sahnedeki gösterisi
Elbisenin yanması
Oyuncunun yanması
Söndürme çabaları


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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