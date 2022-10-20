Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı - Son Dakika
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Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

20.10.2022 11:36
Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaynak atölyesi sahibi, iş yerinde benzinle soba yakmaya çalışırken çıkan yangında yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaynak atölyesi sahibi, iş yerinde benzinle soba yakmaya çalışırken çıkan yangında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salim Taş (52) Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki kaynak atölyesinde sobayı benzin kullanarak yakmak istedi. Benzinin sobanın dışına sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Taş, ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakam Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı - Son Dakika

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