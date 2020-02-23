Benzinle sobayı yakmaya çalışırken evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Benzinle sobayı yakmaya çalışırken evi yaktı - Son Dakika

Benzinle sobayı yakmaya çalışırken evi yaktı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, benzin dökerek sobayı yakmaya çalışırken evin yanmasına neden oldu.

Benzinle sobayı yakmaya çalışırken evi yaktı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, benzin dökerek sobayı yakmaya çalışırken evin yanmasına neden oldu.


Yangın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Dereceiören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma B.'nin misafirliğe gitmesi üzerine 2 katlı binanın birinci katında bulunan torunu K.B., benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştı. Benzinin aniden parlaması ile sobadan çıkan alevler odadaki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Büyüyen alevler kısa sürede evi sarınca durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Filyos ve Saltukova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.


Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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