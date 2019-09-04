Benzinli araç satışları düşen Çin elektrikli araçlar için uygulanan sübvansiyon ve teşvikleri kıstı

Çin Binek Otomobil Organizasyonu'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ülkede benzinli araç satışları ortalama yüzde 5,3 ile son 14 ayın 13'ünde düşüş yaşadı.



Bunun üzerine Çin elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gidilmesi yönünde karar aldı ve bu da küresel elektrikli araç satışlarını etkileyerek ilk kez temmuz ayında düşüş yaşanmasına neden oldu.