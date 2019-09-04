Son Dakika Haberleri: Benzinli araç satışları düşen Çin elektrikli araçlar için uygulanan sübvansiyon ve teşvikleri kıstı
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Benzinli araç satışları düşen Çin elektrikli araçlar için uygulanan sübvansiyon ve teşvikleri kıstı

6 saat önce

Çin Binek Otomobil Organizasyonu'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ülkede benzinli araç satışları ortalama yüzde 5,3 ile son 14 ayın 13'ünde düşüş yaşadı. Bunun üzerine Çin elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gidilmesi yönünde karar aldı.

Benzinli araç satışları düşen Çin elektrikli araçlar için uygulanan sübvansiyon ve teşvikleri kıstı, System.String[]

Çin Binek Otomobil Organizasyonu'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ülkede benzinli araç satışları ortalama yüzde 5,3 ile son 14 ayın 13'ünde düşüş yaşadı.


Bunun üzerine Çin elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gidilmesi yönünde karar aldı ve bu da küresel elektrikli araç satışlarını etkileyerek ilk kez temmuz ayında düşüş yaşanmasına neden oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:38 
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