Benzinli araç satışları düşen Çin elektrikli araçlar için uygulanan sübvansiyon ve teşvikleri kıstı
6 saat önce
Çin Binek Otomobil Organizasyonu'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ülkede benzinli araç satışları ortalama yüzde 5,3 ile son 14 ayın 13'ünde düşüş yaşadı.
Bunun üzerine Çin elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gidilmesi yönünde karar aldı.
Çin Binek Otomobil Organizasyonu'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ülkede benzinli araç satışları ortalama yüzde 5,3 ile son 14 ayın 13'ünde düşüş yaşadı.
Bunun üzerine Çin elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gidilmesi yönünde karar aldı ve bu da küresel elektrikli araç satışlarını etkileyerek ilk kez temmuz ayında düşüş yaşanmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:38
Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı: Örgütün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadı Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli, savcının itirazı üzerine tutuklandı