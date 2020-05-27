Benzinli çay toplama motorları yasaklandı - Son Dakika

Benzinli çay toplama motorları yasaklandı

Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.

Benzinli çay toplama motorları yasaklandı, System.String[]

Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.


Doğu Karadeniz'de salgın dolasıyla oluşan işçilik sorununu gidermeye çalışan çay müstahsilleri, çay toplama motorlarına başvurdu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çıkartılan kararla benzinli ve elektrikli olmak üzere ikiye ayrılan çay toplama motorlarından benzinle çalışanlar, çay bitkisi üzerinde egzoz gazı kalıntıları bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı. 27 Mayıs 2020 tarihli karar tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere tebliğ edildi. - RİZE

Çay İşletmeleri, Doğu Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Benzinli çay toplama motorları yasaklandı - Son Dakika Ekonomi

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