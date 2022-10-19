BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH MANEVRASI'YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH MANEVRASI'YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA

19.10.2022 14:29

Bursa'da benzin almak için gittiği istasyonda, soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz (64), çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Bursa'da benzin almak için gittiği istasyonda, soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz (64), çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim'de Mustafakemalpaşa ilçesindeki belediyeye ait benzin istasyonunda meydana geldi. Boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, nefessiz kalınca istasyondaki çalışanlardan yardım istedi. Çalışanlar, 'Heimlich' manevrası yaparak, Yılmaz'ın hayatını kurtardı. O anlar benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Osman Yılmaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH MANEVRASI'YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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