Bursa 'da benzin almak için gittiği istasyonda, soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz (64), çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Osman Yılmaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH MANEVRASI'YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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