Benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi polis arıyor

Teksas polisi, Houston'da bir benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini tuvalette ölüme terk edip kaçan anneye her yerde arıyor.

Olay, 2 Nisan'da Güney Post Oak Yolu'ndaki bir Shell İstasyonunda meydana geldi. Müşterilerden biri, sabaha karşı benzinlik tuvaletinde kızı bulup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, benzinliğe gelen kadar kız olan bebek hayatını kaybetti. Polis henüz annenin izine rastlamadı, ancak kadının güvenlik kamerasında görüldüğü beyaz bir Cadillac ile istasyona geldiği ve kaçtığını gösteren videoyu yayınladı.

Polis, kadının 'bebeğin annesi şüphelisi olduğuna' dair bilgilere sahip olduğunu, ancak kadın hakkındaki durumlarının tam olarak net olmadığını belirtti. Bebeğin ölüm nedenini henüz belirleyemeyen polis, soruşturmayı sürdürüyor.