Benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi polis arıyor - Son Dakika
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Benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi polis arıyor

02.08.2023 13:53

Teksas polisi, Houston'da bir benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini tuvalette ölüme terk edip kaçan anneye her yerde arıyor. Olay, 2 Nisan'da Güney Post Oak Yolu'ndaki bir Shell İstasyonunda meydana geldi. Müşterilerden biri, sabaha karşı benzinlik tuvaletinde kızı bulup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, benzinliğe gelen kadar kız olan bebek hayatını kaybetti. Polis henüz annenin izine rastlamadı, ancak kadının güvenlik kamerasında görüldüğü beyaz bir Cadillac ile istasyona geldiği ve kaçtığını gösteren videoyu yayınladı. Polis, kadının 'bebeğin annesi şüphelisi olduğuna' dair bilgilere sahip olduğunu, ancak kadın hakkındaki durumlarının tam olarak net olmadığını belirtti. Bebeğin ölüm nedenini henüz belirleyemeyen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Teksas polisi, Houston'da bir benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini tuvalette ölüme terk edip kaçan anneye her yerde arıyor.

Polis, benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi arıyor

Olay, 2 Nisan'da Güney Post Oak Yolu'ndaki bir Shell İstasyonunda meydana geldi. Müşterilerden biri, sabaha karşı benzinlik tuvaletinde kızı bulup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, benzinliğe gelen kadar kız olan bebek hayatını kaybetti. Polis henüz annenin izine rastlamadı, ancak kadının güvenlik kamerasında görüldüğü beyaz bir Cadillac ile istasyona geldiği ve kaçtığını gösteren videoyu yayınladı.

Polis, benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi arıyor

Polis, kadının 'bebeğin annesi şüphelisi olduğuna' dair bilgilere sahip olduğunu, ancak kadın hakkındaki durumlarının tam olarak net olmadığını belirtti. Bebeğin ölüm nedenini henüz belirleyemeyen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Polis, benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi arıyor
Polis, benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi arıyor
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Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Benzinlikte doğurduğu bebeğini tuvalette ölüme terk eden anneyi polis arıyor - Son Dakika


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