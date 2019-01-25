Son Dakika Haberleri: Benzinlikte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Benzinlikte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

2 saat önce

Benzinlikte silahlı kavga: 1 yaralıÇORUM - Çorum'da bir benzin istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Benzinlikte silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir benzin istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çorum- Ankara karayolu üzerinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. İddialara göre aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen N.K. ve M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden N.K. yanında bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan M.Ö. bir araçla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından N.K. ve yanında bulunan R.K. ve N.K.'yı gözaltına aldı. Araçlarda arama yapan polis ekipleri bir adet pompalı olarak tabir edilen tüfek ile bir adet tabanca buldu. 18 adet boş kovanın bulunduğu benzinlikte kurşunların isabet ettiği iki araçta zarar gördü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Çorum, kavga, 3. Sayfa
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