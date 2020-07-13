Bera Alanya Otel 'Yeni Dönemin' hizmet kalitesini belirliyor - Son Dakika

Bera Alanya Otel 'Yeni Dönemin' hizmet kalitesini belirliyor

Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan Bera Holding bünyesinde hizmet veren Bera Alanya Otel, 29 Haziran tarihi itibarı ile TSE'nin denetiminden geçip Güvenli Turizm Sertifikasını alarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan Bera Holding bünyesinde hizmet veren Bera Alanya Otel, 29 Haziran tarihi itibarı ile TSE'nin denetiminden geçip Güvenli Turizm Sertifikasını alarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

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'Turizmde fiyat değil, güven' anlayışı ile 29 Haziran'da kapılarını açan Bera Alanya Otel, misafirlerine yeni normal dönemde güvenli bir konaklama deneyimi sunuyor. Görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet veren Bera Alanya Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı kapsamında düzenlenen Güvenli Turizm Belgesi'ni aldı. Yeni süreçte güvenli, sağlıklı ve rahat bir ortamda tatillerini geçirmelerini sağlamak için tüm ekibiyle son derece titiz ve detaylı bir çalışma yürüten tesis, misafirlerini ağırlamaya başladı.


"TSE'nin denetiminden geçip Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık"


Bera Alanya Genel Müdürü Kazım Öztoklu, Bera Alanya Otel'in 2007 yılında hizmete başlayarak bugüne kadar hizmetine devam ettiğini söyledi. Öztoklu, "Bu yıl 14. hizmet yılındayız. 2020 yılının içeriğine baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir rezervasyon talebiyle karşılaşmıştık, ancak malum mart ayından itibaren pandemi sürecine girdik. Bizler de bu zorlu süreci hep birlikte yaşadık ve nisan ayında açmamız gereken tesisimizi 29 Haziran itibariyle hizmete açtık. Tabii tesisimizi hizmete açarken de pandemiden dolayı yapmış olduğumuz hazırlıklarla beraber TSE'nin denetiminden geçip Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık. Şu an için kapasitemizin yüzde 30'u ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliğimizin vermiş olduğu genelgeler doğrultusunda hizmetlerimize devam etmekteyiz. Biz bu hizmetlerin genelini zaten yapıyorduk ama pandemi dönemi dokümantasyonlarıyla beraber daha steril şekilde uygulamaya başladık. Şu anki misafirlerimiz otelimizden son derece memnunlar" dedi.


"Korona virüs tedbirlerine dikkat ediyoruz"


Aldıkları pandemi tedbirlerinden dolayı otel misafirlerinden olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Öztoklu, "Umarım bu süreci en kısa sürede atlatırız. Hepimizin buna ihtiyacı da var. Şuan Temmuz ayının ilk haftalarındayız. Rezervasyonlarımıza baktığımız zaman çok net bir şey göremiyoruz ama biz Bera Holding ve Bera Alanya ailesi olarak hem istihdama katkı olarak hem de ekonomiye katkı adına tesisimizde hizmete devam ediyoruz. Yeni süreçte güvenli, sağlıklı ve rahat bir ortamda tatilinizi geçirmenizi sağlamak için tüm ekibimizle birlikte son derece titiz ve detaylı bir çalışma yürüttük. Yıllardır büyük bir özenle, her alanda takip ettiğimiz temizlik ve hijyen standartlarımıza bu dönemde daha hassas yaklaşarak gerekli tüm önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.


"Misafirlerimizin gönül rahatlığıyla gelip burada tatil yapmalarını tavsiye ediyoruz"


Temmuz ayının ortasından itibaren bir müşteri yoğunlaşması beklediklerini belirten Öztoklu, "İlerleyen dönemlerde hava trafiği açılmayan ülkelerin normale dönmesi ile Temmuz ayının ortasından itibaren bir yoğunlaşma bekliyoruz. Beklenen hava trafiği açılırsa özellikle bizim tesisimize de büyük katkısı olacaktır. Hali hazırda hava trafiği kapalı olan ülkelerden de rezervasyonlar var. O yüzden hep beraber bunu nasıl daha geliştirebiliriz, rezervasyonlarımızı daha nasıl artırabiliriz yönünde çalışmalar yapıyoruz. Şuan otelde olan ve gelecek olan misafirlerimizin de gönül rahatlığıyla burada tatil yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler hazırız, yaklaşık on gündür otelimizi açtık. Misafirlerimiz eksiksiz bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan hizmetten faydalanabiliyorlar. Bera Alanya Ailesi olarak siz değerli misafirlerimiz ile tekrar bir araya gelmekten büyük heyecan duyuyor ve sizlere tekrar 'Hoş geldiniz' demek istiyoruz! Alıştığınız Bera Alanya konforunu, kalitesini ve hizmet standartlarını yeniden sizlere yaşatıyor olmak ve Bera Alanya'da yepyeni deneyimlere sizlerle birlikte yelken açma fikri bizleri inanılmaz motive ediyor" diye konuştu. - KONYA

Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bera Alanya Otel 'Yeni Dönemin' hizmet kalitesini belirliyor - Son Dakika Ekonomi
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